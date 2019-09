No hay forma de saber con datos públicos si los líderes de las organizaciones reciben un porcentaje de los programas sociales que logran para los integrantes de sus movimientos, como expresan algunos usuarios (ver acá y acá), porque se trataría de una actividad ilegal que no dejaría registro, pero existen datos sobre sus trabajos u ocupaciones: si se encuentran en relación de dependencia o no, si son monotributistas o no y si tienen alguna profesión o no.