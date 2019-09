Hay una realidad que no es en detrimento del candidato a gobernador, se atajan los referentes municipales: faltaba un liderazgo, alguien que los condujera políticamente más allá de las reuniones que hacen algunos de ellos en grupo. La Cámpora no los conduce a todos y Sergio Massa se quedó con un puñado de los intendentes que supo tener. Kicillof no habla de política. Y aunque la mayoría volvió con Cristina Fernández ella está y no está en la agenda diaria, en cambio sí su hijo Máximo Kirchner en quien también Alberto Fernández delegó parte del vínculo con Buenos Aires.