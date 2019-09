En el encuentro, que duró alrededor de dos horas, el ex ministro de Cristina Kirchner hizo un repaso de la crítica situación económica de Buenos Aires. "No sabemos en qué estado recibiremos la provincia", le comentó a Infobae un referente peronista que participó de la reunión alegando que es uno de los motivos por los cuáles Kicillof no quiere dar pistas sobre el futuro gabinete.