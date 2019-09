"Tenemos que abrir todas las puertas. Hay que hacer las cosas por el pueblo, para el pueblo y ahora también con el pueblo. Integrar a las provincias, que nadie pueda decir 'a mí no me llamaron'. Nuestra única fuerza es la política", afirmó Solá, quien en las últimas semanas adquirió mayor presencia en el equipo de Alberto Fernández. Y pidió "un pacto para poder tomar medidas económicas que no redunden en inflación, para poder asegurar la capacidad de plantearse crecimiento, desarrollo y justicia social".