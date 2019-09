"El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores. La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses. Ante este panorama retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en los barrios obreros de 20 provincias", amplió Belliboni.