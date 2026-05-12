Sara Yuliana Zambrano, la menor que fue encerrada y quemada, dio su testimonio y reveló nombres: “Ellos prenden fuego”

Un incendio dentro de una habitación de apenas tres metros por tres cambió la vida de dos adolescentes en Pasto, Nariño, el 23 de julio de 2025, cuando, según la denuncia de la familia, ambas quedaron atrapadas en un lugar cerrado donde se produjo una agresión con fuego. Sara Yuliana Zambrano Maya, de 15 años, sobrevivió con quemaduras en cerca del 80% de su cuerpo; su amiga, Stefanie Cardona, murió días después por la gravedad de las lesiones.

El caso, que hoy sigue bajo investigación, tomó un nuevo giro tras la primera declaración pública que hizo Sara, que decidió exponer su versión de los hechos. Los padres insisten en que no se trató de un accidente, sino de una acción violenta dentro de una fábrica de perfumes. También cuestionan la falta de avances en el proceso judicial y la ausencia de capturas hasta la fecha.

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La versión de la menor quedó registrada en el podcast Más allá del silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, en el que relató con detalle lo ocurrido esa noche. “Me dijo que fuera a etiquetar unos perfumes”, afirmó Sara al referirse a Barayan, hermano de su amiga Stefanie, que la contactó para un trabajo informal por una suma de dinero.

Sara relató su versión en el podcast Más allá del silencio, donde describió que fue convocada para un trabajo informal de etiquetado de productos - crédito Más allá del silencio/YouTube

Esto fue lo que ocurrió en la tarde que Sara fue a trabajar en la perfumería

Según el testimonio de Sara Zambrano, su madre inicialmente se opuso a que saliera de casa debido a la lluvia y al pago ofrecido; sin embargo, la insistencia del encargo y la promesa de ayudar en un trabajo la llevaron a aceptar “Yo le insistí mucho y ella me dijo: ‘Bueno’”, recordó durante la entrevista.

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Sara llegó a una vivienda donde funcionaba la supuesta distribuidora, relató que subió al segundo piso y encontró a varias personas dentro de una habitación reducida. Allí comenzó a etiquetar productos mientras otros jóvenes entraban y salían del lugar; el ambiente, según su relato, cambió cuando llegaron dos personas más.

La menor indicó que en el sitio donde realizaban el etiquetado se encontraban Elianis, Karen y Stefanie, todos amigos. A ese espacio, añadió, llegaron otros dos jóvenes a quienes identificó como Sebastián y Jaime, y sostuvo que su presencia marcó un cambio en el ambiente y en lo que ocurrió después.

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Sara Zambrano describió que fue convocada para un trabajo informal de etiquetado de productos de perfumes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Ellos suben y lo primero que hacen es patearla, regarla y tirarle encendedor”, dijo la adolescente, al señalar que se refería al “galón”. Luego agregó una frase que marcó su declaración: “Ellos prenden fuego”.

La menor afirmó que el grupo salió del cuarto y cerró la puerta, dejándola a ella y a su amiga sin poder salir. “Nos encierran”, expresó. En ese momento intentó abrir la salida, pero encontró resistencia desde afuera —ella dice que fueron los mismos que iniciaron con el fuego— mientras el fuego avanzaba dentro del espacio.

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“Sentí como todo, toda mi piel fue cayendo”, relató. En medio del incendio, logró llegar a una ventana con rejas desde donde pidió ayuda. “¡Ayúdenme, me quemo!”, gritó, según su versión.

El testimonio señala que la otra adolescente también quedó atrapada en el mismo lugar. Ambas intentaron reaccionar, pero el espacio reducido y el fuego impidieron cualquier salida inmediata. El rescate ocurrió cuando alguien logró abrir la puerta del inmueble.

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La adolescente aseguró que ella y otra víctima quedaron encerradas dentro del cuarto mientras el fuego se propagaba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sara logró bajar algunas escaleras mientras el fuego seguía afectando su cuerpo. Afuera se encontró con su madre. “Era una pesadilla”, dijo la mujer al recordar el momento en que vio a su hija en ese estado.

La joven reveló que el ataque fue intencional

“Perdóneme por no haber hecho caso, mamá”, recordó la madre que alcanzó a decir la menor antes de ser trasladada a una clínica. La familia pidió ayuda en el lugar y consiguió un vehículo particular para llevarlas al centro médico.

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El padre de Sara aseguró que la menor alcanzó a identificar a los presuntos responsables durante el traslado. “Papito, ellos fueron los que me quemaron”, dijo, según su relato; también afirmó que una de las jóvenes sobrevivientes señaló a los implicados.

La otra adolescente falleció tres días después debido a la gravedad de las quemaduras. La familia de Sara reveló que cuando a ella le contaron, se sintió muy mal, no solo por su propia hija, sino por el dolor compartido de una madre.

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Sara Zambrano quedó con el 80% de su cuerpo quemado luego de que unos chicos lo provocaran - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El proceso médico de Sara ha incluido múltiples intervenciones quirúrgicas. Su madre afirmó que ha pasado por 72 cirugías luego de que su cuerpo se quemara en un 80%, principalmente en su cara, brazos y piernas.

Los padres insisten en que existen elementos suficientes para avanzar en la investigación. El padre pidió acción inmediata de las autoridades: “Hay nombres completos de los que hicieron este daño”.

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“Ellos andan por la vida como si nada”, dijo la mamá de Sara Zambrano al referirse a los señalados, ella percibe que la justicia es un obstáculo en el avance del caso, especialmente porque, según señaló, todos los implicados son menores de edad. Sin embargo, sostuvo que esa condición no debería impedir que respondan por lo ocurrido.