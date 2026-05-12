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Presidenta de Morena afirma que el PAN intenta “el golpismo mediático” con el juicio político a Rocha Moya

El mensaje de Ariadna Montiel Reyes sostiene que la oposición intenta erosionar la legitimidad de su partido

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Ariadna Montiel Reyes acusó al Partido Acción Nacional de promover un "golpismo mediático" en redes sociales. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Ariadna Montiel Reyes acusó al Partido Acción Nacional de promover un "golpismo mediático" en redes sociales. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de buscar desacreditar al movimiento al promover lo que califica como golpismo mediático e injerencia extranjera”.

En un mensaje publicado este 11 de mayo en su cuenta de X al responder a los intentos del PAN contra Rubén Rocha Moya, Montiel Reyes señaló: “@AccionNacional pretende dar lecciones de legalidad cuando representa una de las etapas más corruptas y cuestionadas de la política mexicana; basta recordar los casos de #GarcíaLuna y @RicardoAnayaC.”

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La presidenta de Morena afirmó que existe un intento de menoscabar la legitimidad del partido, que define como una fuerza respaldada por millones de mexicanas y mexicanos. Al reiterar su postura, Montiel Reyes subrayó: “En @PartidoMorenaMx haremos valer la ley y la voluntad popular expresada en las urnas.”

PAN anuncia juicio político, desaparición de poderes en Sinaloa y denuncia ante La Haya

La dirigencia nacional del PAN anunció juicio político y solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa ante el Senado de la República. (Archivo Infobae)
La dirigencia nacional del PAN anunció juicio político y solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa ante el Senado de la República. (Archivo Infobae)

El PAN anunció una ofensiva legal y política en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

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La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero, informó desde la Cámara de Diputados que llevará el caso ante instancias nacionales e internacionales, en un contexto en el que crecen las presiones diplomáticas y legislativas para restaurar el orden constitucional en el estado.

Jorge Romero, acompañado por los coordinadores parlamentarios Elías Lixa y Ricardo Anaya, confirmó que el próximo miércoles 13 de mayo presentarán tres acciones principales ante el Senado de la República y foros internacionales: juicio político contra Rocha Moya por supuestas violaciones graves a la Constitución, solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa argumentando que hay “apoyo del crimen organizado en la llegada de autoridades estatales, y una denuncia ante instancias como La Haya por presuntos delitos de lesa humanidad.

Romero señaló que el PAN agotará “todos los recursos legales a la mano, incluso el derecho de petición del artículo octavo constitucional”. El partido solicitó que el Senado analice la restauración del “orden constitucional” en la entidad ante lo que consideran una situación de ilegitimidad de los poderes estatales.

PAN acusa a Morena de “narcopartido”

Las demandas de Acción Nacional establecen que el combate al financiamiento ilegal debe ser condición básica para avanzar en la discusión de una nueva reforma electoral
Los legisladores panistas acusan a Morena de operar como "narcopartido" y denuncian la supuesta protección del crimen organizado en gobiernos estatales. Crédito: PAN

El tono de la rueda de prensa de este 11 de mayo estuvo marcado por acusaciones hacia Morena, a quienes los legisladores panistas tildaron de “narcopartido”. Los integrantes del PAN aseguraron que funcionarios del partido en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California cuentan con respaldo o encubrimiento del crimen organizado.

La diputada Eva María Vázquez, representante de Baja California, advirtió que cualquier autoridad que solape, permita o contribuya a ocultar” los presuntos delitos se vuelve cómplice. Afirmó que la situación presentada en Sinaloa se repite en Baja California, donde, según sus palabras, el crimen organizado habría permeado “todas las instancias de gobierno”.

A lo largo de la conferencia, los miembros del PAN hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, en sus palabras, “rompa el pacto con el crimen organizado” atribuido a la administración de Andrés Manuel López Obrador en los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Baja California.

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