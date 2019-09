Tal vez no haya sido casual que en el Congreso español, en la víspera del viaje a Lisboa, Fernández haya reiterado: "Vamos a cumplir y honrar las deudas pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente". Habló también de la integración de Argentina con el mundo aunque de una manera "diferente" a como lo ha hecho Mauricio Macri. Sobre el acuerdo UE-Mercosur marcó sus reservas. Tomó distancia respecto de Estados Unidos y puso el foco en Europa, pero subrayó que eso no significa que en su eventual gobierno vaya a tener una mala relación con Washington.