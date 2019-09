"Si el Congreso decide reformar la ley de emergencia alimentaria no vamos a oponernos. Pero desde el Gobierno no haremos nada de eso porque entendemos que estamos actuando ante la crisis", dijeron allegados a Stanley. Es decir, que la Casa Rosada mantendrá la misma postura que la semana pasada ante el acampe piquetero: no aceptará "extorsiones ni aprietes" para sacar una ley que considera que hoy está en vigencia y actualizada.