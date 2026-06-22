Gustavo Petro pidió a la Policía detener a quienes recurran a la violencia durante los escrutinios: “Hubo compra de votos”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió, a través de su cuenta oficial de X, a la Policía Nacional detener a cualquier persona que agreda a quienes ejerzan el derecho al escrutinio.

"Le pido que a la policía detener a toda persona que violenta a otras por el derecho a los escrutinios (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

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El pronunciamiento del presidente Petro ocurre después de que se conociera la presunta agresión del concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez contra los abogados que acudieron a los puestos de votación en Medellín para revisar el escrutinio.

Andrés ‘Gury’ Rodríguez es señalado de supuestamente golpear a los abogados que acudieron a los puestos de votación en Medellín para revisar el escrutinio - crédito Concejo de Medellín