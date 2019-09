Desde que perdió sus fueros, a De Vido se le activaron otra serie de causas y procesamientos. Sin embargo, solo está preso por las causas vinculadas al expediente cuadernos o en Río Turbio. Fue condenado a cinco años y ocho meses por presunta corrupción vinculada a la tragedia de Once, aunque su detención no se dispuso en ese expediente porque la sentencia no está firme.