Asimismo, en caso que la regularización mencionada no fuera posible, se le otorga la posibilidad de realizar el pago correspondiente en forma voluntaria y espontánea del monto de la operación involucrada. Se aclara que el beneficio se otorga por única vez a cada persona física o jurídica, siempre que la regularización o el pago no se hubiera producido como consecuencia de una investigación iniciada, de una observación de parte de la autoridad competente o de una denuncia presentada, que se vinculen directa o indirectamente con ella. Y se aclara que el beneficio del pago mínimo de la multa prevista en el artículo 64 del nuevo Código Penal no será aplicable a los delitos previstos en este Título.