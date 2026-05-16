Colombia

Juez ratificó decisión contra María Fernanda Cabal: tendrá cinco días para rectificar declaraciones contra la Unión Patriótica

La congresistas afirmó que el exterminio del partido político no había sido responsabilidad del Estado colombiano y aseguró que eran un brazo financiero de las Farc

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María Fernanda Cabal - Unión Patriótica
La senadora deberá replicar la rectificación en medios que difundieron su declaración inicial - crédito Visuales IA

Uno de los macrocasos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está relacionado con el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica durante el conflicto interno.

Cabe recordar que los vinculados a la UP eran en su mayoría desmovilizados durante una negociación de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, y terminaron siendo víctimas de una campaña sistemática de violencia, persecución y exterminio.

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Entre las principales formas de victimización se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento forzado, atentados y hostigamientos. Esta violencia fue ejercida contra dirigentes, militantes, simpatizantes y familiares de la Unión Patriótica. Miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas durante uno de los episodios más negativos de la historia de Colombia.

La importancia de este hecho hizo que la senadora María Fernanda Cabal fuera criticada tras declarar que el Estado colombiano no había sido responsable de la persecución y la falta de protección de los integrantes del movimiento. “Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN”, declaró Cabal a La Silla Vacía.

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Cabal tendrá cinco días para hacer la rectificación - crédito Colprensa
Cabal tendrá cinco días para hacer la rectificación - crédito Colprensa

Confirmado: María Fernanda Cabal deberá pedir disculpas por sus palabras

En la última semana de marzo de 2026, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá notificó a la senadora que en los siguientes cinco días debía ofrecer disculpas públicas por sus declaraciones sobre el exterminio de la UP.

Este fallo fue impugnado y el 15 de mayo se conoció que la decisión fue ratificada por un juez, que ordenó que la congresista pida perdón por sus palabras y rectifique lo afirmado en el medio citado.

En el fallo se afirma que la senadora desconoció los crímenes registrados contra miembros del partido político y hasta afirmó que este era un aliado financiero de las Farc-EP

“Era el brazo político de las Farc, que al ser un partido comunista fue exterminado por los mismos movimientos guerrilleros que le dieron origen, que se han criado los jóvenes con distorsión porque los asesinos de la UP fueron las mismas Farc y ELN y no el Estado colombiano”, fueron parte de las palabras de Cabal.

La congresista intentó impugnar la decisión - crédito Prensa María Fernanda Cabal
La congresista intentó impugnar la decisión - crédito Prensa María Fernanda Cabal

El fallo reafirmó que la senadora tendrá que rectificar en los cinco días siguientes a la notificación oficial en un medio de comunicación.

“Que sus declaraciones contienen información inexacta sobre el exterminio de la Unión Patriótica y la responsabilidad del Estado Colombiano en tales hechos, y se sujete a la verdad judicial establecida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, emitida el 27 de julio de 2022”, advierte la decisión.

El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró que en la Unión Patriótica iniciaran el proceso para decidir si se suman a la conformación de un único partido de izquierda de cara a las elecciones del 2026. (Crédito: Colprensa)
Cabal no podrá repetir las afirmaciones que hizo sobre la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica - crédito Colprensa

En el documento se aclara que la congresista está en la obligación de no volver a incurrir en conductas de la misma índole, puesto que se considera que sus declaraciones pueden provocar estigmatizaciones contra las víctimas de la persecución.

“Finalmente, deberá abstenerse, en lo sucesivo, de volver a incurrir en conductas como las que aquí se reprochan frente a la verdad judicial establecida en instancias internacionales y memoria colectiva de la Unión Patriótica, y se abstendrá de difundir discursos que reproduzcan las estigmatizaciones frente a sus integrantes, desaprobadas en la referida sentencia”.

Cabe aclarar que María Fernanda Cabal puede emitir un comunicado de prensa para retractarse, pero este debe ser expuesto por los mismos medios de comunicación que difundieron el mensaje por el que comenzó la polémica.

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