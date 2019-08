Un caso particular es el que se originó a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitió el ingreso de padres, cónyuges e hijos de funcionarios al blanqueo de 2016. El diputado Felipe Solá -que ahora podría convertirse en una pieza clave de un posible gabinete de Alberto Fernandez- presentó un amparo para que el DNU se declare inconstitucional y una medida cautelar para suspender su aplicación. La contienda arrancó en el fuero Contencioso Administrativo Federal y ahora aguarda una resolución en la Corte Suprema. "Se está discutiendo la legitimidad del que promovió el amparo. No es una denuncia penal y por lo tanto no hay imputación del presidente", dijo una fuente que sigue de cerca los expedientes de Macri.