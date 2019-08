Picardi concluyó: "Dicho de otro modo: razonablemente, la figura penal no requiere del cumplimiento efectivo del anuncio emitido para la consumación o perfeccionamiento de la acción, toda vez que su misión jurídica no tiende a prevenir males eventuales; pero sí exige un menoscabo con relativa actualidad al libre albedrío de al menos una persona. Por ello, no parecería verosímil argumentar que a partir de aquéllas apreciaciones, determinados jueces se hayan visto constreñidos a modificar sus fallos".