Afidro propone nueve medidas para conseguir más de $5 billones para el sistema de salud

Pesos colombianos- billetes colombianos. Foto: Colprensa

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La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) presentó nueve alternativas con las que, según sus cálculos, sería posible conseguir más de cinco billones de pesos para aliviar las deudas del sistema de salud. La propuesta plantea nuevas fuentes de financiación y el uso de recursos ya existentes para atender obligaciones pendientes del sector y fortalecer sus finanzas.

Según información publicada por Blu Radio, una de las principales medidas consiste en destinar al sistema de salud los recursos recaudados por impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Afidro calcula que por esta vía podrían obtenerse cerca de 2,5 billones de pesos.

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La organización propone que ese dinero contribuya a financiar la atención en salud y, mientras se define su destinación, pueda utilizarse para cubrir obligaciones que actualmente mantiene el Estado con distintos actores del sistema.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos territoriales y aportes de cajas de compensación

Otra de las alternativas es utilizar cerca de 1,55 billones de pesos que permanecen en cuentas de entidades territoriales. De acuerdo con la propuesta, esos recursos podrían emplearse para pagar servicios de salud, financiar la atención de personas sin aseguramiento y respaldar a hospitales públicos.

Afidro también plantea tomar durante cinco años una parte de los aportes que reciben las cajas de compensación familiar. Según sus estimaciones, esta medida podría representar 1,16 billones de pesos, sin afectar los recursos destinados a vivienda ni los programas dirigidos a niños y adolescentes.

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A estas fuentes se sumarían nuevos cobros sobre las apuestas en línea y los videojuegos. La propuesta contempla elevar del 15 % al 20 % el gravamen aplicado a las apuestas por internet y crear un impuesto del 6 % sobre compras y servicios relacionados con videojuegos.

Este último cobro incluiría suscripciones, recargas y monedas virtuales. Afidro estima que, en conjunto, estas dos medidas podrían generar más de 339.000 millones de pesos adicionales para el sistema de salud.

La organización también propone utilizar recursos provenientes del lotto en línea para cubrir deudas estatales por servicios de salud. A esto se agregan alternativas como el uso de regalías, bonos financiados por inversionistas privados y dineros disponibles en procesos judiciales.

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IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Afidro aclara que los recursos son potenciales

El objetivo de este conjunto de medidas es ampliar las fuentes de recursos para un sistema que enfrenta dificultades financieras y obligaciones acumuladas. Afidro considera que varias de estas alternativas podrían contribuir a aliviar presiones de corto plazo y, al mismo tiempo, abrir nuevas discusiones sobre la sostenibilidad financiera del sector.

Sin embargo, la asociación aclaró que los más de cinco billones de pesos corresponden a estimaciones potenciales y no a recursos que estén disponibles de manera inmediata.

Cada una de las alternativas propuestas tendría que pasar por análisis de viabilidad, definiciones regulatorias y las aprobaciones correspondientes antes de poder convertirse en una fuente efectiva de financiación.

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Afidro insistió en que la intención es abrir una discusión con el Gobierno y el Congreso sobre posibles mecanismos para fortalecer las finanzas del sistema de salud. La organización sostiene que el debate debe incluir tanto nuevas fuentes de ingreso como una revisión del uso de recursos que actualmente ya existen en diferentes componentes del Estado.

La propuesta combina así recursos tributarios, dineros de entidades territoriales, aportes de cajas de compensación y nuevos cobros sobre actividades digitales y de juego.

De materializarse, las nueve medidas permitirían movilizar más de cinco billones de pesos, aunque la asociación remarcó que su implementación dependerá de decisiones legales, técnicas y políticas que aún deben ser evaluadas.

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La propuesta también busca que las fuentes de financiación tengan un carácter complementario y no dependan de una sola medida. Para Afidro, combinar recursos fiscales, territoriales y nuevas cargas sobre ciertos consumos permitiría ampliar el margen de maniobra del sistema mientras se discuten soluciones estructurales para las deudas acumuladas y la sostenibilidad futura.