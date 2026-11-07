Paola Dalay comparte fotos junto a su hija tras rumores de que César Romo le habría pedido no vivir con la menor

Paola Dalay confirmó que sale con el futbolista César Romo un día después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez. (Instagram)

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Paola Dalay volvió a compartir momentos junto a su hija en medio de las versiones que apuntan a que su nueva pareja, el futbolista César Romo, le habría pedido mudarse con él sin llevar a la pequeña.

La influencer publicó videos con la menor durante la noche del viernes 6 de noviembre, en una serie de historias de Instagram que cobraron relevancia por la polémica que rodea su reciente separación de José Eduardo Derbez.

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Las publicaciones llegaron después de que trascendiera que Dalay ya viviría con Romo, pese a que días antes aseguró que ambos únicamente estaban saliendo y todavía no formalizaban un noviazgo.

La versión más delicada fue difundida por el periodista de espectáculos Emilio Morales, quien afirmó que el deportista habría condicionado la convivencia con la influencer.

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez abrió una nueva ola de especulaciones sobre la vida sentimental de ambos. (Instagram)

¿César Romo le habría pedido a Paola Dalay no vivir con su hija Tessa?

De acuerdo con Emilio Morales, Paola Dalay y César Romo se conocieron durante un evento de creadores de contenido y su acercamiento habría avanzado rápidamente. El periodista aseguró que la pareja ya compartiría domicilio y que el futbolista habría planteado una condición relacionada con la hija de la influencer.

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“Lo más lamentable es que este cuate, César Romo le dice: ‘órale, vente a vivir conmigo, ya andamos, pero no te quiero con la niña’ y le deja la niña a José Eduardo”, afirmó Morales durante su participación en el programa de YouTube de Adela Micha.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado que existiera esa petición.

La publicación de los videos junto a la menor ocurre precisamente cuando las especulaciones sobre su vida familiar comenzaron a intensificarse.

Paola Dalay comparte en su cuenta de Instagram un historia junto a su hija. (Instagram: Paola Dalay)

José Eduardo Derbez habla de la convivencia con su hija tras separarse de Paola Dalay

Por su parte, José Eduardo Derbez también se refirió a la dinámica que mantiene con Paola después de terminar su relación. Durante su participación en el pódcast Diablitohigh, el actor aseguró que la convivencia entre ambos no representa un conflicto y que incluso continúan compartiendo salidas.

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“No, y hasta nos vamos a comer y no sabes lo bien que la pasamos y nos reímos”, comentó.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo también reconoció que todavía tienen conversaciones pendientes sobre cómo organizarán las celebraciones familiares, particularmente Navidad y otras fechas importantes en las que deberán coordinarse por Tessa.

Aunque no anticipó problemas, sus declaraciones dejaron claro que todavía existen decisiones relacionadas con la crianza compartida que tendrán que resolver conforme avance esta nueva etapa.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

¿Quién es César Romo, el futbolista relacionado con Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años que se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas. Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza después de que usuarios lo identificaran como el hombre que aparece abrazando a Paola Dalay en una fotografía tomada durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

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El pasado 2 de noviembre, la influencer reconoció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que estaba conociendo sentimentalmente al deportista, aunque rechazó que existiera una relación formal.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí, ya que yo había terminado con José Eduardo”, explicó. También precisó: “No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.

La influencer sostuvo que llevaba aproximadamente cinco meses separada del actor cuando ambos hicieron pública su ruptura, el 1 de noviembre.