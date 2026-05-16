Preparate, así será el clima durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo semana en CDMX y la megalópolis: ¿Habrá lluvias?

Según la sinopsis meteorológica oficial, el ingreso de humedad del océano Pacífico junto con un canal de baja presión serán los principales factores que generarán chubascos en Morelos y lluvias aisladas en Querétaro y Puebla durante el periodo contemplado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua, emitió el Aviso No. 270 con el pronóstico detallado para la Ciudad de México, el Estado de México y las principales ciudades de la Megalópolis.

Según la sinopsis meteorológica oficial, el ingreso de humedad del océano Pacífico junto con un canal de baja presión serán los principales factores que generarán chubascos en Morelos y lluvias aisladas en Querétaro y Puebla durante el periodo contemplado.

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Mapa del Servicio Meteorológico Nacional que detalla el pronóstico del tiempo para el 16 de mayo de 2026 en el centro de México, incluyendo la Ciudad de México y varios estados, con previsiones de lluvia y temperaturas. (Conagua SMN)

Ciudad de México y Estado de México: sábado 16 y domingo 17 de mayo

Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la capital como en municipios mexiquenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sabado

El sábado 16 de mayo, la Ciudad de México tendrá cielo con nubes dispersas y bruma por la mañana. Se espera ambiente fresco en toda la región y frío en las zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos.

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Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de 28 a 30 ℃ y la mínima entre 12 y 14 ℃. Se pronostica viento con dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h.

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Domingo

El domingo 17 de mayo, se pronostica cielo con nubes dispersas, bruma y ambiente fresco por la mañana en la capital.

Por la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), con descargas eléctricas, especialmente en el norte, noreste y este del Estado de México y en el norte de la Ciudad de México.

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Para ese día, la temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 27 a 29 ℃ y la mínima de 13 a 15 ℃.

El viento será del suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.Como referencia, la temperatura máxima registrada el viernes 15 de mayo en el observatorio de Tacubaya fue de 30.4 ℃ y la mínima de 13.5 ℃. Estas cifras ayudan a contextualizar la evolución térmica reciente en la capital.

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Pronóstico para principales ciudades de la Megalópolis

En la región Cuernavaca-Cuautla, ambos días tendrán temperaturas máximas de 31 a 33 ℃ y mínimas de 17 a 19 ℃. El viento será del suroeste, de 15 a 30 km/h el sábado y de 10 a 20 km/h el domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México presentará condiciones similares a la capital, con frío matutino en zonas altas y lluvias vespertinas acompañadas de descargas eléctricas.

En Toluca, el sábado y domingo se esperan máximas de 22 a 24 ℃ y 21 a 23 ℃ respectivamente, con mínimas de 8 a 10 ℃. El viento será del suroeste de 20 a 30 km/h el sábado y variable el domingo.

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Para Tenango del Valle, las máximas tanto el sábado como el domingo serán de 22 a 24 ℃ y las mínimas de 9 a 11 ℃. El viento soplará del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas ambos días.

En la región Cuernavaca-Cuautla, ambos días tendrán temperaturas máximas de 31 a 33 ℃ y mínimas de 17 a 19 ℃. El viento será del suroeste, de 15 a 30 km/h el sábado y de 10 a 20 km/h el domingo.

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Para Tlaxcala-Apizaco, las máximas serán de 26 a 28 ℃ el sábado y de 25 a 27 ℃ el domingo. Las mínimas serán de 13 a 15 ℃ para ambos días; el viento será variable o del sur entre 10 y 20 km/h.

En Puebla, las máximas oscilarán entre 26 y 28 ℃ el sábado y 25 y 27 ℃ el domingo. Las mínimas se mantendrán entre 12 y 14 ℃ y el viento será del suroeste de 10 a 20 km/h.

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Para Tula, el sábado se prevén máximas de 28 a 30 ℃ y mínimas de 13 a 15 ℃, con viento del noreste de 10 a 20 km/h. El domingo, la máxima será de 27 a 29 ℃ y el viento cambiará al noroeste.

En Pachuca-Mineral de la Reforma, la máxima será de 26 a 28 ℃ el sábado y de 24 a 26 ℃ el domingo. Las mínimas irán de 11 a 13 ℃ el sábado y de 12 a 14 ℃ el domingo, con viento del noreste o del norte de 10 a 20 km/h.

Tizayuca tendrá máximas de 27 a 29 ℃ el sábado y de 26 a 28 ℃ el domingo, con mínimas de 12 a 14 ℃. El viento será del noreste el sábado y del norte el domingo, de 10 a 20 km/h.

En Tulancingo, la máxima será de 26 a 28 ℃ el sábado y de 24 a 26 ℃ el domingo. Las mínimas serán de 12 a 14 ℃ el sábado y de 10 a 12 ℃ el domingo, con viento variable de 5 a 15 km/h el sábado y de 10 a 20 km/h el domingo.

Para Querétaro, el sábado se esperan máximas de 31 a 33 ℃ y el domingo de 30 a 32 ℃, con mínimas de 14 a 16 ℃. El viento será del oeste de 15 a 30 km/h ambos días.

En San Joaquín, la máxima será de 30 a 32 ℃ el sábado y de 27 a 29 ℃ el domingo, con mínimas de 13 a 15 ℃ el sábado y de 14 a 16 ℃ el domingo. El viento será del este y noreste de 10 a 20 km/h.

San Juan del Río tendrá máximas de 28 a 30 ℃ ambos días, con mínimas de 14 a 16 ℃, y viento variable de 15 a 30 km/h.

Referencias visuales y próximas actualizaciones

El SMN publica imágenes y meteogramas sobre el pronóstico regional y la Megalópolis, disponibles para consulta pública en su portal. Estas herramientas permiten visualizar la evolución de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

El próximo Pronóstico Regional para la Megalópolis será emitido a las 10:00 horas del 16 de mayo, o antes en caso de que ocurra un cambio significativo.

Para información actualizada, se recomienda consultar el sitio oficial del SMN (smn.conagua.gob.mx), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (sgirpc.cdmx.gob.mx) y la Comisión Nacional del Agua (conagua.gob.mx).