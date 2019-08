Sin embargo, lo que afirman las publicaciones es falso. Según confirmaron a Reverso voceros de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la faja que garantiza la seguridad de la urna no es la que se señala en la foto, sino otra, más ancha, que se coloca por encima. Además, la faja de seguridad no figura en el recorte de las imágenes virales y no presenta roturas como se ve en las fotos sin recortar.