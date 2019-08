Porque a Macri no se le saltó la cadena cuando dijo "no se inunda más, no se inunda más, no se inunda más, carajo". Ese discurso fue la respuesta a la pregunta que se venía haciendo el equipo de campaña: ¿cómo hacer que el electorado comprenda que las verdaderas transformaciones llevan tiempo? Y ahí fue el Presidente, prolijo y ordenado, a hacer lo que tenía que hacer para intentar ser comprendido por sus votantes, lógicamente fastidiados por el durísimo ajuste, en las instancias últimas de la campaña.