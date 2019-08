El cierre en Vicente López no es casual. No solo porque en el PRO no hay casualidades: todo está estudiado previamente. Y porque en el macrismo gustan de las cábalas: en el distrito gobernado por Jorge Macri, que va por su re-reelección, Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, le puso el broche en el 2015 y el 2017 previo a las primarias.