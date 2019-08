Por otra parte, De Vido, que está preso desde hace más de 600 días, dijo que se encuentra día a día "luchando contra todas estas causas dibujadas, inventadas, esperemos". "Fueron injustos con la sentencia en la causa de la tragedia de Once. En el juicio me metieron por la ventana. No soy responsable en absoluto de lo que pasó, el responsable es el maquinista que no frenó", expresó.