"Hay obras que están muy lindas", reconoció el precandidato del Frente de Todos. Pero cuestionó un punto en particular de la gestión de Larreta: "Me parece inmoral que en una ciudad como Buenos Aires haya 600 mil pobres, los semáforos están muy bien y lo felicito, pero hay siete mil personas viviendo en la calle, paso por al lado y no me da lo mismo. Me parece inmoral que con el presupuesto que tenemos debamos soportar esta situación".