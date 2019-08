"Por momentos siento que estoy en un déjà vu, todo lo que me pasó en el 2003 me vuelve a pasar ahora. Evidentemente, los UVA no fueron una buena solución. En aquel momento, cuando salieron, dije 'esto va a funcionar en tanto y en cuanto el dólar no se mueva'. Y es un riesgo muy grande pensar que el dólar no se va a mover. El dólar se movió y nos arruinó la vida a todos".