Por su parte, Cúneo recordó cómo nació el ofrecimiento hacia De Vido para encabezar la lista de diputados de su partido: "Yo tuve un enfrentamiento en el desconocimiento con Julio, mientras él era ministro de Planificación Federal. No nos conocíamos personalmente. Y me parecía terrible que en el peronismo se deje de festejar el día de la lealtad, porque los propios compañeros de la boleta que lo hicieron diputado se olvidaron de bajar (al recinto) para defenderlo el día que le pidieron el desafuero. Y yo le dije a Lali, me parece raro que me toque a mí, porque me parece que tienen que ser ellos. Yo soy peronista y a los compañeros nunca se los deja en la mala. Así que más allá de cualquier diferencia prefiero ir a aclararlo con él y resolver este tema porque es una falta de respeto al principio de lealtad peronista abandonar a los compañeros porque son presos políticos".