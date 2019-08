El cruce continuó en las redes sociales pero con simpatizantes del kirchnerismo. Pitta denunció que recibió insultos y agravios. "Chicos, para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes. No a mí. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento. No me importa el bullying. Ya les dije: soy una outsider y ese es mi mayor orgullo. Se los recomiendo, pequeños esclavos. La libertad es maravillosa", contestó citando a uno de los críticos.