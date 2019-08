Durante su exposición, Fernández ahondó: "Esta mañana cuando leía en Twitter a Sandra, a quién no tengo el gusto de conocer, decía 'qué equivocada está'. Claro, ella no debe saber lo que me marcó La Noche de los Bastones Largos. Yo no pego ni con bastones ni con decretos ni con nada a nadie y menos a los que investigan. Así que Sandra, sacate ese miedo, es un miedo incomprensible".