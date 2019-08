Voté a Cambiemos, pero no soy macrista. Voté a Cambiemos por muchas razones, pero la principal era para ahuyentar el autoritarismo que poco a poco iba creciendo. Acostumbro a ser crítica con todos los gobiernos, y he dicho una y mil veces que Cambiemos no tiene política de CyT, pero el kirchnerismo tampoco tenía un rumbo adecuado. Pero parece que no alcanza. Están todos sedientos de ideas monolíticas, únicas, homogéneas. No cuente conmigo, señor Fernandez. No necesito que me cuiden. Necesito sentir que nadie tiene por qué cuidarme, porque hay una Constitución que me protege, tres poderes que algún día aprenderán a ser independientes y un pueblo que no crea mas en los Mesías. En ese momento, señor Fernández, sí me voy a sentir segura.