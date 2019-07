— Son como explosiones de un momento, desorganizadas, que promueven el caos, porque no hay ni claridad de a dónde se busca llegar ni sobre el origen de los problemas. Es un gran caudal de vocación transformadora no aprovechada la movilización de las mujeres. Sí ha generado avances en muchas cuestiones, pero en la medida que se retrocede en las condiciones de vida, no nos alcanza, porque ya ni me pone contenta obtener una guardería para mis compañeros de trabajo si se perdieron 280.000 puestos de trabajo en un año. Yo no me puedo poner contenta por lo que ocurre en un sector que todavía se mantiene en blanco, registrado, con empleo, cuando en la Argentina tenemos la mitad de los chicos pobres. Entonces digamos que las mujeres y los hombres hoy deben estar trabajando por ese primer objetivo. Luego podemos trabajar por todos los demás, pero si no tenemos una nación, si no tenemos una nación que crece, se desarrolla, genera empleo, trabajo digno para todos, cuidado a las familias, condiciones dignas de trabajo, todo lo demás es como un distractivo.