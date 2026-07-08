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La verdad detrás del video donde Xavi le habría hecho un desplante a Danna durante partido de la Selección Mexicana

Usuarios en redes sociales se burlaron de la cantante por la presunta actitud del cantante de corridos tumbados

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DAnna y Xavi
(X)

El Mundial 2026 sigue generando conversación en redes sociales, ahora con la viralización de un video protagonizado por Xavi y Danna Paola en un estadio de futbol.

Aunque el clip original no es reciente, usuarios comenzaron a debatir sobre el gesto entre ambos artistas, abriendo una discusión sobre respeto y percepciones en eventos públicos.

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Así fue el encuentro entre Xavi y Danna Paola durante el Mundial

En el video, Danna Paola se acerca sonriente a la zona donde se encuentra Xavi.

Ambos se saludan y posan para una fotografía, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la actitud del cantante al momento del abrazo: Xavi opta por mantener cierta distancia y evita tocarla directamente, a pesar de la cercanía para la foto.

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Un grupo de personas, incluyendoDAnna y Xavi,se encuentra en un palco de un estadio deportivo. Observan un evento con una multitud considerable de asistentes. Las gradas están llenas y se aprecian colores verdes entre el público. El ambiente es casual y la interacción entre los individuos es evidente. Las imágenes muestran un registro personal de la experiencia en el recinto.

El gesto, discreto pero evidente, fue interpretado de diversas maneras por quienes vieron el clip, que comenzó a circular ampliamente a partir de este mes.

Los comentarios en redes: entre la burla y la defensa del respeto

El video generó una ola de reacciones en X (antes Twitter), donde algunos usuarios bromearon: “Xavi del asco ni tocó a Danna JAJAJAJA”.

Otros defendieron la acción del cantante, señalando que se trató de una muestra de respeto: “Cuál asco, se llama respeto cosa que parece no sabes nada de eso. Edúcate 🫶🏻”.

También hubo quienes explicaron que Xavi actuó con precaución: “Él sabe que no debe tocar a Danna, de ninguna manera está permitido. Es respeto y precaución”.

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)
Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)

La discusión reflejó distintas posturas sobre los límites en la interacción entre figuras públicas y la importancia del consentimiento y el profesionalismo durante eventos con alto nivel de exposición mediática.

¿Qué se sabe del video?

Varios internautas se confundieron al creer que los hechos acontecieron en el Mundial 2026 debido a que el cantante de corridos tumbados y varios de los presentes traían el jersey de México.

No obstante, el clip fue grabado el 30 de mayo de 2026, cuando Australia y México se enfrentaron en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo.

El encuentro fue en estadio Rose Bowl de Pasadena, California (Estados Unidos) y el resultado fue 1-0 a favor de México con gol de Johan Vásquez.

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