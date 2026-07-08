Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

El operativo abarcó nueve estados, aseguró más de 18 millones de litros y dejó al descubierto la participación de empresas fachada, agentes aduanales y operadores logísticos. Crédito: FGR

La FGR destapó una red ferroviaria de contrabando de hidrocarburos que operó en al menos nueve estados del país, con 170 ferrotanques asegurados, más de 18 millones de litros de combustible incautados y un daño económico estimado en 238 millones 818 mil pesos.

La modalidad, conocida como huachicol fiscal, no funciona mediante tomas clandestinas en ductos. Las organizaciones criminales construyen estructuras de empresas importadoras, agentes aduanales, operadores ferroviarios y esquemas de dispersión financiera para introducir combustible ilícito al mercado con apariencia legal.

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Cómo operaba la red ferroviaria

Los contrabandistas declaraban ante las autoridades aduaneras volúmenes de carga mucho menores a los que realmente transportaban. En otros casos, el combustible se declaraba como un producto diferente, con una carga fiscal distinta, para eludir el pago de impuestos.

Los ferrotanques cruzaban la frontera norte desde Estados Unidos con documentación alterada. Una vez dentro del territorio nacional, el producto se distribuía a través de nodos logísticos en Coahuila, Durango y Zacatecas.

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El operativo abarcó nueve estados, aseguró más de 18 millones de litros y dejó al descubierto la participación de empresas fachada, agentes aduanales y operadores logísticos. Crédito: FGR

Esos tres estados conectaban las operaciones ferroviarias con rutas marítimas y terrestres ya activas. La fragmentación de la trazabilidad era el mecanismo central: cada eslabón de la cadena —importación, transporte, almacenamiento, distribución financiera— operaba de forma aparentemente independiente.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que todos esos eslabones pertenecían a una misma estructura criminal. Las líneas de investigación activas involucran a más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades.

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Los aseguramientos en la red ferroviaria

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila. También se aseguró una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza, infraestructura que formaba parte del circuito logístico de la organización.

El caso de mayor escala en esta modalidad se concentró en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. Esa indagatoria derivó en el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques.

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El operativo abarcó nueve estados, aseguró más de 18 millones de litros y dejó al descubierto la participación de empresas fachada, agentes aduanales y operadores logísticos. Crédito: FGR

Las detenciones vinculadas a ese expediente llevaron a la vinculación a proceso de presuntos integrantes de la organización. Las investigaciones también identificaron una red de empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.

El esquema marítimo que complementó la red

En paralelo a la vía ferroviaria, la FGR documentó operaciones por vía marítima. El buque Challenge Procyon fue asegurado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con alrededor de 10 millones de litros de diésel, tractocamiones, autotanques y documentación aduanera falsa; el golpe económico a la organización fue de aproximadamente 372 millones de pesos.

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En Ensenada, Baja California, las autoridades aseguraron 8 millones 892 mil litros de hidrocarburo descargados del buque TORM AGNES en un predio de El Sauzal. Esa operación sumó un impacto económico de 154 millones 920 mil 363 pesos sobre la estructura logística de la red.

Lo que reveló Sheinbaum sobre los trenes

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 3 de julio de 2026, desde Michoacán, la existencia de al menos dos grandes investigaciones activas en la FGR sobre huachicol fiscal. Una involucra al buque asegurado en Tampico en marzo de 2025; la otra se origina en el ingreso de tanques de combustible por vagones de ferrocarril a través de la frontera norte.

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El operativo abarcó nueve estados, aseguró más de 18 millones de litros y dejó al descubierto la participación de empresas fachada, agentes aduanales y operadores logísticos. Crédito: FGR

“Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando”, precisó la mandataria, aunque aclaró que la FGR aún no ha divulgado detalles sobre el avance de esa carpeta.

La presidenta también señaló que entre los involucrados en el caso del buque figuran empresarios con doble nacionalidad mexicano-estadounidense radicados en Estados Unidos.

A raíz de ello, México ya solicitó su extradición, pues cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.