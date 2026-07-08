México y Suiza coinciden en la protección al medio ambiente pese a planta de amoniaco en Topolobampo

Crédito: Cuartoscuro | Armando Quiroz

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este 8 de julio una reunión con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en la que destacaron su apoyo a la protección al medio ambiente y por las acciones conjuntas para combatir el cambio climático.

“Coincidimos también en la protección del medio ambiente. Ambos países respaldamos la Convención sobre Cambio Climático y la Coalición de Alta Ambición para poner fin a la contaminación por plásticos”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, donde se realizó una presentación a medios.

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Durante la conferencia de prensa, encabezada por ambos jefes de Estado, enlistaron los puntos de acuerdo que discutieron durante la reunión que sostuvieron previamente. Fue en ese contexto que Claudia Sheinbaum destacó el interés de ambas naciones por proteger al medio ambiente.

Esta declaración surge en un contexto en el que comunidades indígenas mayo-yoreme se han manifestado desde hace meses para evitar que se construya una planta de amoniaco de la empresa suiza-alemana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en la región de Topolobampo, Sinaloa, debido a que pone en riesgo la biodiversidad de la Bahía de Ohuira y a las comunidades que la rodean.

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Reunión bilateral México-Suiza: destacan agenda común en protección al ambiente

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que tanto México como Suiza comparten una postura pacifista y el compromiso con la solución negociada de conflictos armados. Reconoció el papel de Suiza como país neutral y su liderazgo en negociaciones internacionales, subrayando la importancia de fortalecer la relación multilateral a través de organismos como las Naciones Unidas.

Mexican President Claudia Sheinbaum and Swiss Federal President Guy Parmelin shake hands as they attend a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Ambos países coincidieron en la necesidad de priorizar la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. “Reconocimos los esfuerzos de Suiza, un país neutral, para alcanzar soluciones geográficas negociadas en distintos conflictos armados actuales”, afirmó Sheinbaum.

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De esas declaraciones, destaca el apoyo al medio ambiente de ambas naciones. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que tanto México como Suiza respaldan la Convención sobre Cambio Climático y forman parte de la Coalición de Alta Ambición para poner fin a la contaminación por plásticos.

Planta de amoníaco en Topolobampo: avance, riesgo ambiental y justificaciones oficiales

La cooperación y coordinación en protección al medio ambiente que destaca Claudia Sheinbaum resulta de importancia debido a que la empresa que busca construir una planta de amoniaco y que comunidades exigen detener, es de origen suizo-alemán.

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Las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira manifiestan su rechazo a la instalación de la planta, ya que sostienen que este proyecto representa un riesgo significativo para el equilibrio ecológico de la bahía. Argumentan que la operación de la planta podría alterar los ciclos naturales del ecosistema y poner en peligro la biodiversidad local, afectando directamente las actividades de pesca de las que dependen muchas familias de la región.

Mexican President Claudia Sheinbaum walks on the day she meets with Swiss Federal President Guy Parmelin at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Además, integrantes de estas comunidades señalan que las autoridades y las empresas responsables no realizaron una consulta previa, libre e informada, como lo establece la normatividad, lo que consideran una violación a sus derechos. Según los habitantes, el proceso se llevó a cabo sin transparencia ni participación real de quienes habitan y trabajan en la zona, lo que profundiza su inconformidad y desconfianza hacia el proyecto.

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En ese contexto, el gobierno de México ha mantenido una postura de no frenar la construcción de la planta debido a sus beneficios económicos, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Economía. Además, también se ha informado que la construcción lleva ya un 95% de avance.

En una conferencia de prensa del 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que este proyecto estratégico inició durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que cuenta con el respaldo de una consulta ciudadana, además de un estudio de impacto ambiental avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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No obstante, reconoció el rechazo que mantiene la comunidad indígena mayo-yoreme, junto con científicos y activistas, ante los posibles riesgos de impacto ambiental en la bahía. Supervisión técnica permanente de las condiciones del suelo, el agua y el aire en la zona.

El gobierno federal sostiene que la planta es clave para la autosuficiencia en insumos agrícolas y para reducir la dependencia de importaciones, lo que fortalecería la soberanía energética y beneficiaría a productores nacionales.

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