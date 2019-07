En ese sentido se refirió a las prácticas abortivas que se realizan hoy en las provincias argentinas avaladas por fallos de la Corte Suprema de Justicia: "No hay interrupción porque no hay un interruptor de prender y apagar, cuando la vida se la apaga no se la vuelva a prender nunca más. El único que prende la vida es Dios, no es legal porque es en contra de la Constitución. No hay aborto legal en la Argentina, para eso hay que reformar la Constitución".