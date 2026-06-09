Colombia

Junior tuvo la suerte de campeón: estos son los tres goleadores del FPC que fallaron sus penales ante el ‘Tiburón’, que alcanzó su estrella 12

El equipo comandado por el uruguayo Alfredo Arias se consagró bicampeón del rentado criollo en una de las plazas más difíciles del país, en un certamen en el que contó con la fortuna que atacantes infalibles desde los 12 pasos erraron cada uno sus cobros

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Dayro Moreno - Hugo Rodallega - Alfredo Morelos
Los delanteros Dayro Moreno, Hugo Rodallega y Alfredo Morelos fracasaron en su intención de vencer la resistencia del arquero uruguayo Mauro Silveira - crédito @oncecaldas/X - @WinSportsTV/X - Colprensa

En una serie que tenía prácticamente sentenciada desde el juego de ida, Junior de Barranquilla aguantó la embestida de Atlético Nacional y en la noche del lunes 8 de junio de 2026 se coronó como bicampeón del fútbol profesional colombiano, al cosechar la estrella número 12 para su escudo, como el mejor de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1. La intención de remontada se quedó en ilusión, ante más de 44.000 creyentes.

El 3-0 cosechado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla fue determinante para encarrilar la llave, pero también un hecho crucial en el choque de vuelta, efectuado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín: el penal fallado por el delantero Alfredo Morelos, a los 63′ de juego, cuando el duelo podía ponerse 2-0 en favor de los ‘verdolagas’ y con ello darle vida a la ilusión de meterse en la disputa por el título liguero.

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Este suceso, sin duda determinó la suerte del equipo paisa, que se vino abajo en su estado anímico y permitió que el visitante cerrara filas y evitara una nueva acción de peligro. Solo fue cuestión de minutos para que la consagración del equipo comandado por el uruguayo Alfredo Arias se hiciera realidad; ni siquiera a los 89′, cuando se registró una mano en el área del volante Santiago Ángel, que debió ser sancionada como falta.

Alfredo Morelos
Alfredo Morelos falló en el momento en el que más lo necesitó su equipo y lo alejó de la promocionada remontada- crédito Atlético Nacional

Con su yerro, el delantero cordobés configuró una llamativa casualidad en el camino de los ‘Tiburones’ hacia el título. Y es que no solo él, sino dos ‘pesos pesados’ en las redes también fallaron cobros definitivos en el presente torneo en sus duelos contra el club barranquillero, en una situación que solo podría adjudicarse a la suerte, pues cuando el onceno atlanticense estuvo contra las ‘cuerdas’ estos fallos le dieron un respiro.

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Así, después de 22 años de aquella consagración en el Atanasio, cuando bordó su quinta estrella, Junior volvió a gritar campeón frente al ‘Rey de Copas’. La suerte de los de la ‘Arenosa’ está en sus duelos como visitante, pues nueve de sus 12 títulos los logró fuera de suelo barranquillero, en una racha que en esta ocasión tuvo un ingrediente extraño, pero que también hace parte de la lógica de lo impensado.

Él es Dayro Moreno, delantero de Once Caldas y máximo goleador del fútbol colombiano en su historia, tras errar una opción de gol - crédito Colprensa
Dayro Moreno fue el primero de los grandes artilleros que fracasó ante el marco de Mauro Silveira - crédito Colprensa

Junior y la insólita racha desde los 12 pasos: así fallaron sus rivales cobros clave

El primero que cayó ante esta especie de ‘embrujo’, si se puede denominar así, fue el experimentado delantero Dayro Moreno, que tuvo en sus pies el cobro que hubiera provocado un remezón en la divisa costeña. Sucedió el 13 de mayo de 2026, cuando en el juego de vuelta de los cuartos de final, el hijo de Chicoral (Tolima) desperdició en el último minuto el penal con el que prolongaba la definición a los 12 pasos.

En el semestre, Moreno marcó 10 goles en 21 compromisos, pero cuando su equipo más necesitó de su efectividad, el atacante de 40 años falló: y mandó su cobro a las manos de Silveira, lo que selló la clasificación ‘Tiburona’ a la semifinal, de forma agónica y en medio de duros señalamientos al entrenador charrúa, que venía de fracasar en la fase de grupos de la Copa Libertadores; aun teniendo una nómina de lujo.

A su vez, el segundo de los grandes artilleros del rentado criollo que también falló fue Rodallega. En el choque de vuelta de la ‘semi’, tras un cerrado 0-0 en el duelo definitivo, la serie se dirimió en el punto blanco y, para felicidad de la escuadra costeña, el veterano delantero vallecaucano, en el quinto penal de la llave y tras el éxito de sus compañeros, decepcionó: la puso lejos del mismo marco y selló la desgracia ‘cardenal’.

El veterano Hugo Rodallega no ocultó su tristeza por la eliminación de Santa Fe de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 - crédito Win Sports - Visuales IA
El veterano Hugo Rodallega no ocultó su tristeza por la eliminación de Santa Fe de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 - crédito Win Sports - Visuales IA

Aquel 23 de mayo la suerte estuvo una vez más del lado de los barranquilleros, que lograron desequilibrar la llave gracias al yerro de ‘Hugol’, que acumuló en 30 participaciones con los capitalinos un total de 16 anotaciones, pero que tampoco pudo mostrar esa eficacia en el momento crucial del torneo para los dirigidos por Pablo Repetto. Con ello, el equipo de la Costa avanzó a la máxima instancia, en la que no decepcionó.

Y en el cierre de una coincidencia insólita, la pesada carga del fracaso la cargó Morelos, el hombre que llevó a los ‘verdes’ a la disputa del título, gracias a 11 goles en 23 cotejos ligueros. Cuando el ariete pudo acercar a sus compañeros a la ansiada remontada, el remate se fue lejos del marco norte del Atanasio; siendo esta otra casualidad, pues en Barranquilla los anteriores remates también fallados se registraron en el mismo costado.

Junior, el poderoso Junior, como en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-2, 2010-2, 2011-2, 2018-2, 2019-1, 2023-2 y 2025-2, ratificó su éxito en el balompié rentado y, como dicen todos sus hinchas, es el ‘papá’ del FPC. Con la tranquilidad de haber asegurado su tiquete a la Copa Libertadores 2027, en su fase de grupos, como el primer representante del balompié colombiano en la próxima edición del torneo continental.

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