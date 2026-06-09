Junior FC campeón: así quedó el cuadro de campeones de Liga en el Fútbol Profesional Colombiano

Luis Fernando Muriel fue la gran figura del Junior FC campeón de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior FC gritó campeón en el primer semestre del 2026 en la Liga BetPlay Dimayor y bordó su decimosegunda estrella en el escudo, la segunda de forma consecutiva tras ser los campeones del segundo torneo del 2025.

Con el trofeo, los rojiblancos toman distancia de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en la tabla de campeones, mientras comienza ver más de cerca a América de Cali con 15 estrellas.

PUBLICIDAD

Desde 1948 se realiza el campeonato profesional de primera división en Colombia, siendo suspendido solamente en 1989 por el asesinato del juez Álvaro Ortega, en medio de las finales de dicha edición, además de que en 2002 se pasó a los torneos semestrales para entregar dos campeones.

Así quedó el listado de campeones de Liga en el fútbol colombiano

Atlético Nacional: 18 estrellas. Millonarios: 16 estrellas. América de Cali: 15 estrellas. Junior de Barranquilla: 12 estrellas. Santa Fe: 10 estrellas. Deportivo Cali: 10 estrellas. Independiente Medellín: 6 estrellas. Once Caldas: 4 estrellas. Deportes Tolima: 3 estrellas. Atlético Bucaramanga: 1 estrella. Boyacá Chicó: 1 estrella. Unión Magdalena: 1 estrella. Cúcuta Deportivo: 1 estrella. Deportivo Pasto: 1 estrella. Deportes Quindío: 1 estrella.

Así fue la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Nacional vs. Junior

El equipo barranquillero derrotó 3-1 a Atlético Nacional en la final del primer semestre del 2026 en la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Junior goleó 3-0 a Atlético Nacional en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026, partido y resultado que cimentaron el título del cuadro Tiburón en el primer semestre del fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

El primer gol nació a los seis minutos en una jugada en la que Cristian Barrios avanzó, remató, Harlen Castillo rechazó y Brayan Castrillón aprovechó el rebote para definir de primera.

El segundo tanto llegó a los 35 minutos, cuando Jhomier Guerrero recogió un rebote, avanzó por derecha, superó a un defensor y asistió a Luis Fernando Muriel, que definió con un remate potente.

PUBLICIDAD

La ventaja aumentó a los 52 minutos. Muriel aprovechó un mal rechazo, entró al área, recibió una zancadilla de Haydar y el árbitro Carlos Ortega sancionó penalti. El delantero ejecutó a la derecha de Castillo, mientras el arquero se lanzó al otro costado.

En el partido de vuelta, Atlético Nacional, empujado por su gente en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín durante el primer tiempo, dispuso de tres opciones claras de gol que impidieron acercarse en el marcador global. La primera acción tuvo a Andrés Román como protagonista al rematar con la cabeza un centro cruzado. El balón se enredó con un defensor y él, en su función como atacante, anotó, pero estaba en fuera de lugar.

PUBLICIDAD

Daniel Rivera fue una de las figuras en la serie inhabilitando a Alfredo Morelos en las acciones ofensivas - crédito Junior FC

Minutos después, fue Milton Casco quien remató con el borde externo desde el borde del área, pero tuvo que ver cómo su remate se estrellaba en el palo de la mano izquierda de Mauro Silveira. Luego, la oportunidad fue para Alfredo Morelo, que cobró un tiro libre y su disparo volvió a rebotar contra el vertical.

El descuento llegó al minuto 55 en los pies de Edwin Cardona, ingresado al inicio del segundo tiempo en lugar de Nicolás Rodríguez. El gol fue fruto de una salida del área de Alfredo Morelos, que abrió el juego con Andrés Sarmiento, y este, a su vez, centró para que el volante llegara al punto penal y mandara el balón al fondo de la red.

PUBLICIDAD

Los Verdolagas estuvieron aún más cerca del empate a partir del minuto 63. Alfredo Morelos recibió un rodillazo en la espalda tras una imprudente salida de Mauro Silveira. El mismo jugador fue el encargado del cobro, pero desperdició la oportunidad pateando por encima del arco.

La intervención del VAR en el minuto 89 puso el foco sobre Carlos Betancurt, que analizó una posible mano en el área de Fabián Ángel, capitán del Junior, tras una jugada ofensiva de Atlético Nacional que podría haber dejado la serie 3-2. A pesar de la revisión, el árbitro determinó que el movimiento del jugador fue natural y decidió continuar el partido sin sanción.

PUBLICIDAD

Así quedó la tabla de los más veces campeones en Colombia

Junior FC por cuarta vez en la historia levantó el título de Liga como visitante en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Atlético Nacional: 37 (18 Ligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconortes, 2 Interamericanas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas).

Millonarios: 22 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte).

Independiente Santa Fe: 19 (10 Ligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 2 Copas Colombia, 5 Superligas).

América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Torneo Primera B).

Junior FC: 16 (12 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas).

Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga).

Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia).

Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Libertadores).

Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga).

Pasto, Quindío, Cúcuta, Magdalena, Boyacá Chicó, Pereira, Bucaramanga: 1 (1 Liga cada uno).