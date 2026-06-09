Junior bicampeón del fútbol colombiano: el Tiburón llegó a 16 títulos y quedó a un campeonato de igualar al América de Cali

El 3-0 en la ida fue suficiente para que Junior FC ganara la final de la Liga BetPlay I-2026 ante Atlético Nacional - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior de Barranquilla, fundado el 7 de agosto de 1924, llegó a 16 títulos oficiales y se consolidó como el único club costeño del fútbol colombiano con más de una estrella. Ese recorrido incluye 12 títulos de Primera División, dos Copas Colombia, dos Superligas y una final continental en la Copa Sudamericana 2018.

El registro de campeonatos de liga ubica al club entre los más ganadores del país y entre los equipos colombianos que superaron la barrera de las 10 estrellas. Sus coronas en Primera División fueron en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II y 2026-II

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A ese palmarés se suman los títulos de la Copa Colombia de 2015 y 2017, además de las Superligas de 2019 y 2020. La campaña continental más destacada de Junior FC fue la Copa Sudamericana 2018, torneo en el que disputó por primera vez una final internacional. El rival fue Atlético Paranaense.

El partido de ida terminó 1-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con goles de Yony González para Junior y Pablo Felipe para el conjunto brasileño, de acuerdo con Win Sports. La vuelta, en el Arena da Baixada de Paraná, también terminó 1-1: marcó Teófilo Gutiérrez para el equipo colombiano y volvió a anotar Pablo Felipe.

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La definición por penales terminó 4-3 a favor de Atlético Paranaense. Para Junior convirtieron Luis Narváez, Rafael Pérez y Sebastián Viera, mientras Jarlan Barrera y Teófilo Gutiérrez fallaron sus cobros.

Junior de Barranquilla defiende el título de la Liga BetPlay y se mide ante los cardenales en el Romelio Martínez - crédito Colprensa

Junior juega como local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla Sin embargo, en este semestre tuvo que hacer de local en el estadio Romelio Martínez por las obras de remodelación en el Metro, que serán inauguradas en la final de la Copa Sudamericana 2026.

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La historia del club reúne nombres como Iván René Valenciano, Carlos Valderrama, Juan Ramón Verón, Sebastián Viera, Teófilo Gutiérrez, Juan Carlos Delménico, Giovanni Hernández, Carlos Bacca y Víctor Danilo Pacheco. Entre todos ellos, el máximo goleador es Valenciano, que acumuló 166 tantos en 212 partidos.

En presencias, el arquero uruguayo Sebastián Viera tiene el récord con 638 partidos en 13 años. El mismo Viera comparte con José Luis Chunga la marca de más títulos ganados con la camiseta de Junior, con siete trofeos cada uno.

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Entre los entrenadores, el uruguayo Julio Comesaña es el técnico con más trofeos en la historia del club: seis títulos y cuatro subcampeonatos. Arturo Reyes fue el primer entrenador costeño en salir campeón de la Liga Colombiana con Junior, en la edición 2023-II.

La expresión “Junior, tu papá”, extendida en el fútbol profesional colombiano, nació después de una goleada del equipo sobre América de Cali en un partido de liga, según Win Sports. El medio atribuye la frase al periodista deportivo Edgar Perea y sitúa su origen en una discusión acalorada, aunque profesional, entre Perea y Poncho Rentería.

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Así fue la serie ante Atlético Nacional que le dio el título 12 de Liga al Junior FC

Brayan Castrillón, quien aparece en la foto, fue uno de los anotadores del partido - crédito Junior de Barranquilla

Junior goleó 3-1 a Atlético Nacional en la serie de la final de la Liga BetPlay I-2026 y por segundo campeonato consecutivo se coronó campeón del fútbol colombiano

En la vuelta, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional generó tres llegadas claras en el primer tiempo pero no logró recortar el marcador global: Andrés Román anotó tras un cabezazo, pero la acción fue anulada por fuera de lugar; Milton Casco estrelló un remate en el palo izquierdo del arco defendido por Mauro Silveira; y Alfredo Morelos también pegó un tiro libre en el vertical.

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La serie comenzó a inclinarse a los 6 minutos del primer partido, cuando Brayan Castrillón aprovechó un rebote tras un avance y remate de Cristian Barrios que rechazó el arquero Harlen Castillo. El 2-0 llegó a los 35: Jhomier Guerrero tomó un rebote, desbordó por derecha y asistió a Luis Fernando Muriel, que definió con un remate potente.

El 3-0 se concretó a los 52, tras un penalti sancionado por el árbitro Carlos Ortega luego de una zancadilla de Haydar sobre Muriel. El delantero ejecutó hacia la derecha de Castillo, mientras el arquero se lanzó al lado contrario.

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Atlético Nacional descontó al minuto 55 del partido de vuelta con Edwin Cardona, que entró al inicio del segundo tiempo por Nicolás Rodríguez y definió desde el punto penal tras un centro de Andrés Sarmiento, originado en una salida del área de Morelos. Desde el 63, el local tuvo una ocasión para empatar cuando Silveira golpeó por la espalda a Morelos en una salida, pero el delantero desperdició el cobro al enviar el balón por encima del arco.

En el minuto 89, Atlético Nacional tuvo una nueva oportunidad de poner la serie 3-2 cuando el juez central fue llamado por el VAR para revisar una mano en el área de Fabian Ángel, jugador y capitán del Junior. Sin embargo, Carlos Betancurt consideró que fue un movimiento natural y reanudó las acciones.

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Así quedó el palmarés de Junior FC tras el título de la Liga BetPlay I-2026

La plantilla completa de Junior de Barranquilla que alcanzó la estrella número doce en su historia - crédito Junior de Barranquilla

Liga (12 títulos) : 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II y 2026-I.

Copa Colombia (2 títulos) : 2015, 2017.

Superliga (2 títulos): 2019, 2020.