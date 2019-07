La mesa en la casa de Rosita en el barrio Picaflor la armaron los referentes del massismo local. Las indicaciones que recibieron para producir el encuentro fue que convocaran a seis, siete u ocho personas representativas de los distintos sectores juninenses; que no estén convencidos de votar a Todos; en lo posible que no fueran votantes propios ni macristas, sino aún no definidos pero permeables a escuchar al precandidato. O que hubieran votado a Mauricio Macri pero podrían cambiar. El mismo sistema de selección se reproducirá en las cenas semanales, las próximas en Dolores y General Lavalle, e incluso en la provincia de Jujuy adonde viajará Massa con Alberto Fernández en busca del voto del NOA.