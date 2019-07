Es decir: describir el país que vendrá si Mauricio Macri gobierna otros cuatro años y comparar con las propuestas del Frente de Todos. Se habló de contar "cuál es el riesgo potencial de un triunfo macrista, como por ejemplo la posibilidad de perder el trabajo". Como lo dijo durante el fin de semana largo el propio Fernández. "Si quieren reforma laboral no me voten a mí, voten a Cambiemos, si quieren ajuste no me voten a mí" y así sucesivamente.