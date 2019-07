Hicieron referencia, a su vez, de la recuperación del voto racional, a conciencia. De continuar con la campaña polarizada, aseguraron que "el principal vector del voto argentino será el odio o el miedo: "'Voto a Macri para que no vuelva Cristina', dicen unos. 'Voto a Cristina para que no siga Macri', expresan otros. Sin embargo, una y otra alternativa, por distintos motivos y caminos, sumirán a la Argentina en la depresión por muchos años más. Representan el fracaso del pasado y el fracaso del presente. No pueden otra cosa que asegurar el fracaso del futuro".