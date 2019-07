"El desempleo es gente que busca trabajo y no lo encuentra. Negarlo es no reconocer que 1 de cada 4 jóvenes en la provincia no tiene trabajo. La gobernadora siempre está lejos de los problemas" volvió a apuntarle a Vidal. Magario por su parte señaló que "En Matanza declaramos la emergencia laboral" y aseguró que "queremos reactivar esta provincia tan potente". Katopodis dio un mensaje positivo: "Queremos darles una señal de esperanza".