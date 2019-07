—Lo conocí a través de un intermediario. Nos reunimos por más de una hora, sólo los dos. Las primeras palabras que le dije fueron "¿por qué por segunda vez en Argentina?", en referencia al atentado a la embajada de Israel dos años antes, donde tampoco se encontró a ningún culpable. Y cuando no encontrás a los terorristas, eso manda el mensaje que otros pueden hacer lo mismo con impunidad. Él rechazó lo que le dije y me aseguró que estaban haciendo todo lo posible. Yo le dije que mi instinto me decía que no era así, lo que lo llevó a hacer algo que todavía no entiendo. Esa tarde llamó a una reunión de gabinete completo, a la que asistí. Estaba sentado cerca suyo y me dio algo de información. Pero cuando la compartí con funcionarios de inteligencia que conozco, me dijeron que era falsa, y que me estaban tratando de engañar.