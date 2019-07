Eduardo de Lázzari no sorprendió mucho a quienes conocen su recorrido, sus movimientos en la Suprema Corte bonaerense y las tensiones de arrastre con el gobierno provincial. Es un hombre con muchos años en la Justicia y kilometraje político de sobra: difícil que no imaginara el impacto de sus dichos sobre el "armado" de causas judiciales, potenciado rápidamente por Cristina Kirchner, que lo tomó como un aporte a su discurso como víctima de persecución político-judicial. Difícil, también, que la campaña no lo sacudiera como eje de una operación política.