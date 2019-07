Recordó que antes de asumir la gobernación le hicieron llegar un mensaje de empresarios del juego para que transara con ellos: "Los saqué cagando (sic). Me decían que sabían que los funcionarios ganaban poco y había personas que estaban dispuestas a ayudarme. No es casualidad que en 30 años la provincia se llenó de bingos". Y contraatacó: "El machismo bonaerense no se resigna a que haya una mujer gobernadora".