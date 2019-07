-Esos comentarios -que podrán ser constitucionales o no-, si se hacen con una intención seria, discutámoslos. Ahora cuando están enviados como un mensaje para amedrentar, ahí es donde ya saltamos nosotros. El mensaje dalo claro y bien. Porque es un discurso que puede resultar lindo para el que no interviene en la Justicia y no lo entiende. Imaginate un votante de Cristina al que le digan: "Vamos a revisar la sentencia contra Cristina porque Cristina es tu ídola y no puede estar en un juicio". Si corresponde revisarla y estamos en términos para revisarla, que se haga. Ahora si vos querés ir contra condenas anteriores para limpiar el prontuario, eventualmente, y ahí si la ley no te lo permite porque hay instancias concluidas, no corresponde. Entonces, primero seamos claros en el mensaje, porque dicho si tan simple, libremente, uno puede interpretar que un juez actuó mal. Si lo hizo, hay dos vías: la revisión por instancias superiores y el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no se usaron? ¿O por qué no prosperaron, si se usaron?