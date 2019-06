Cuando se sancionó, en 2016, el régimen procesal de flagrancia, que obliga a los jueces a tomar decisiones en plazos extremadamente breves sobre el encarcelamiento o la liberación de los detenidos al momento de cometer un delito, los magistrados advertimos que para su adecuada implementación hacían falta inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos. Esas inversiones no se realizaron, el régimen entró en vigencia y, si hoy vemos que funciona con aceptable éxito, es gracias a los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, quienes lo están sacando adelante con base en un enorme sacrificio personal. No podemos darnos el lujo de que suceda lo mismo con la implementación del Código Procesal Penal, porque la improvisación no debe convertirse en una política de Estado y porque las horas de descanso de los judiciales no pueden ser la variable de ajuste.