“Quiero contar mi historia para que le sirva a otras personas: cómo es tener 18 años y estar sola"

Morena vive desde los 14 años en un hogar convivencial. Se fue de su casa por la violencia de su padre. No tiene a nadie: “Ya me acostumbré a no esperar casi nada de nadie y es bastante triste”. Busca un referente afectivo para estar acompañada