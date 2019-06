Además, la AMFJN resaltó que "la dolorosa historia nacional aconseja no balanizar términos como 'preso político'", e indicó que "la puja electoral no debe llevar a quienes no desconocen el derecho y la organización básica del Estado Argentino a desentenderse de la responsabilidad derivada del rol institucional que les cabe desempeñar en relación con el sostenimiento del estado de derecho y el orden republicano".