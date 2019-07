"Si lo que quieren es que en la Argentina haya más ajuste no me voten; si quieren reforma laboral, no me voten a mí; si quieren seguir castigando la educación pública, no me voten a mí; y si quieren la salud privatizada y que las vacunas no lleguen a los chicos, tampoco me voten a mí", remarcó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.