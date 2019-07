En el mismo sentido, se expidió el representante de las universidades en el Consejo. "Si estaba en mano de la oposición, no puede quedar en manos del oficialismo. Además Tonelli no puede ser presidente nuevamente ya que fue el año pasado, y por Reglamento, no puede ser electo otro año consecutivo", advirtió Molea ante la consulta de Infobae.