"No voy a mezclar una cuestión política con la tarea del Consejo", sostuvo, sin ocultar cierto malestar por las declaraciones ayer del presidente del organismo que designa y remueve jueces, Ricardo Recondo, quien ayer dijo que Pichetto debía renunciar ya que había dejado de representar a la oposición. "No quiero ser el centro de atención del Consejo. Es una decisión del Bloque que me eligió. Otros estamentos no deberían opinar", señaló.